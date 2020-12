Il Messaggero | Re Ciro fa 30, migliorato il feeling anche con le neopromosse

Soprattutto quando c’è stato da lottare in una giornata dove Leiva e Luis Alberto sono apparsi sotto tono. Probabilmente avevano bisogno entrambi di riposo. E poi c’è la costante Immobile che corre spedito verso il mito Piola. E segna sempre lui, coro dedicato al Re Signori, ormai è diventato il leit motiv delle domeniche di Ciro. Quello di ieri è l’ottavo centro consecutivo tra campionato e Champions League. L’anno scorso si era fermato a sette. Tra l’altro lo Spezia è la sua trentesima vittima in Serie A. Migliorato il feeling anche con le neopromosse: 35 gol in 38 partite contro le squadre che arrivano dalla Serie B. Ennesimo messaggio della Scarpa d’Oro all’Italia calcistica.

