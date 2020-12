Il Tempo | Verso il Bruges: Correa resta in dubbio, Hoedt titolare

Prima i tamponi, poi la seduta di scarico. La Lazio inizierà questa mattina a preparare l’ultima sfida di Champions. Martedì all’Olimpico arriverà il Bruges: scontro decisivo per passare il turno e volare agli ottavi di finale. Inzaghi dovrà valutare le condizioni di Correa, rimasto a riposo ieri a causa di un affaticamento muscolare. Il tecnico spera di recuperarlo e di poterlo riproporre con Immobile. In difesa potrebbe rivedersi Hoedt, mentre sulle fasce sarà ballottaggio tra Lazzari e Fares. Nel post partita anche Akpa Akpro ha voluto dire la sua sulla vittoria contro lo Spezia: «Solo con la A possiamo confermare la Champions il prossimo anno. Giochiamo una partita ogni 3 giorni e per le grandi squadre come noi è molto difficile. Abbiamo avuto lo spirito giusto, giocando così possiamo vincere tante partite».

Il Tempo/Daniele Rocca

