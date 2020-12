Lazio-Brugge, i convocati della squadra belga

Tornano tutti disponibili per l’allenatore del Brugge, Clement. La squadra belga ha infatti pubblicato la lista dei convocati per il match contro la Lazio in Champions League. Buone notizie per loro, dunque: torna Diatta, uno dei migliori della partita d’andata.

PORTIERI: Mignolet, Horvath, Lammens;

DIFENSORI: Sobol, Kossounou, Deli, Ricca, Mechele, Mata, van der Brembt;

CENTROCAMPISTI: Balanta, Schrijvers, Rits, Vanaken, Vormer, De Ketelaere, van den Keybus;

ATTACCANTI: Okereke, Diatta, Dennis, Badji, Lang, Krmencik.

