SERIE A | Tra Verona e Cagliari finisce in parità. Sono tre i match delle 15.00

La domenica di Serie A ha preso il via con Hellas Verona-Cagliari, scese in campo alle 12.30. Gara che si è conclusa in parità, sul risultato di 1-1. I padroni di casa passano in vantaggio al 21′ con Zaccagni, ma al 48′ del secondo tempo Marin firma il pareggio.

Questi, invece, i match delle 15.00 : Roma-Sassuolo, Parma-Benevento e Udinese-Atalanta

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: