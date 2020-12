Udinese-Atalanta, la pioggia è incessante: per ora non si gioca

Il maltempo in gran parte dell’Italia sta causando problemi a questa giornata di Serie A. Allo stadio Friuli di Udine non smette di piovere e il campo al momento non sembra praticabile. Proprio per questa ragione il calcio d’inizio è stato posticipato: la gara che doveva iniziare alle ore 15.00 è a rischio. Alle 15.30 ci sarà un nuovo sopralluogo al termine del quale l’arbitro prenderà una decisione sulla disputa o meno del match tra Udinese e Atalanta.

