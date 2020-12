CHAMPIONS LEAGUE | L’AVVERSARIO- Tutto quello che c’è da sapere sul Club Brugge

Novanta minuti per scrivere un’altra pagina di storia biancoceleste. Dopo tredici anni dall’ultima partecipazione alla fase a gironi della Champions League, la Lazio ha la grande occasione di strappare il pass degli ottavi di finale in una notte da dentro o fuori. Tutto si deciderà domani sera nella sfida contro il Club Brugge, formazione sulla carta di quarta fascia che però ancora culla sogni di qualificazione: con una vittoria i belgi andrebbero avanti eliminando la Lazio, in caso di pareggio o vittoria dei ragazzi d’Inzaghi sarebbero invece i nerazzurri ad accomodarsi in Europa League. La storia del gruppo F, in ogni caso, non termina comunque qui: infatti, qualora il Borussia Dortmund non riuscisse ad espugnare San Pietroburgo, i capitolini avrebbero la chance di ottenere il primo posto del girone conquistando una posizione di vantaggio nel prossimo sorteggio in programma il 14 dicembre a Nyon. L’Olimpico si prepara ad accogliere una grande sfida, mentre la banda Inzaghi mira fisso l’obiettivo ottavi di finale.

Il Club Brugge

Avversario di turno, come anticipato, sarà il Club Brugge, formazione estratta dall’urna di quarta fascia che però, complice il disastro dello Zenit, si giocherà il passaggio del turno domani sera. I nerazzurri vivono un buon momento di forma con tre vittorie e due pareggi nelle ultime 5 in campionato (vantando inoltre la miglior difesa con sole undici rete incassate), mentre in Champions, archiviato il doppio k.o. contro il Borussia Dortmund, hanno saputo rialzare la testa con lo Zenit salendo a quota sette punti nel gruppo F. In casa Lazio l’imperativo d’obbligo sarà quello di non abbassare la guardia contro una formazione in grado di variare molte disposizioni tattiche tra difesa a tre e a quattro: all’andata Clement optò per un 3-5-2 a specchio con Inzaghi sfruttando molto il fattore corsa e velocità contro una Lazio fortemente decimata. Domani il tecnico belga potrebbe invece scegliere, almeno inizialmente, un atteggiamento più accorto per controllare meglio i vari Immobile e Luis Alberto assenti al Jan Breydel Stadion. Si prospetta, dunque, una sfida molto delicata per la Lazio che avrà la possibilità di condannare il Club Brugge alla retrocessione in Europa League per il terzo anno consecutivo.

La probabile formazione

CLUB BRUGGE (4-1-3-2): Mignolet; Mata, Odilon, Mechele, Ricca; Álvarez; Dennis, Vanaken, Vormer; De Ketelaere, Lang.

All.: P. Clement.

La stella

In una formazione giovane e ricca di talento, a spiccare è comunque il centrocampista polivalente classe ’92 Hans Vanaken, calciatore d’esperienza bravissimo nel creare il giusto mix tra quantità e qualità. Così, se da un lato funge da ottimo interditore in fase di non possesso, dall’altro è decisivo anche in zona gol con 7 reti e cinque assist in venti presenze stagionali. Rimanendo sempre in mediana e spostandoci da un belga all’altro, altro profilo da tenere sotto la lente d’ingrandimento sarà Charles De Ketelaere, baby talento classe 2001 bravissimo ad imporsi già sui palcoscenici internazionali. Se il Club Brugge ancora può sperare nel passaggio del turno buona parte del merito è proprio del giovane Charles, autore nella sfida contro lo Zenit di un gol ed un assist. Infine, potrebbe non farcela causa infortunio Krepin Diatta, il senegalese che all’andata fece impazzire la corsia mancina biancoceleste: per lui sono già le marcature stagionali.

I precedenti

Scorrendo gli annali risulta solamente un precedente ufficiale tra le due formazioni, ossia la gara di andata dello scorso 28 ottobre terminata 1-1 con le reti di Correa e Vanaken su rigore per un atterramento in area di Patric. Cercando tra i match non ufficiali, invece, si trova un Lazio-Club Brugge datato 6 gennaio 1993: l’occasione era quella del Trofeo della Befana-Coppa Tommaso Maestrelli con i biancocelesti che si imposero per 2-0.

