CHAMPIONS LEAGUE | Lazio-Club Brugge, la designazione arbitrale

Ultima gara della fase a gironi di Champions League per la Lazio che, domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, contro il Club Brugge, si gioca la storica qualificazione agli ottavi di finale della competizione. La squadra di Inzaghi, al secondo posto nel Girone F, ha bisogno di un punto per essere matematicamente tra le prime 16 squadre d’Europa, mentre la squadra belga è obbligata a vincere se vuole passare il turno. Ecco la designazione arbitrale del match in programma domani, martedì 8 dicembre, alle ore 18:55:

Arbitro: Cüneyt Çakır (TUR)

Assistenti: Bahattin Duran (TUR) – Tarik Ongun (TUR)

Quarto Uomo: Hüseyin Göçek (TUR)

V.A.R.: Abdulkadir Bitigen (TUR)

Assistente V.A.R.: Mete Kalkavan (TUR)

