Champions League, Lazio-Brugge: pronta la coreografia dell’Olimpico | FOTO

Domani alle 18:55 si giocherà la gara decisiva per il passaggio agli ottavi di finale contro il Brugge. Il match si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, dove è stata allestita la consueta coreografia che, da quando mancano i tifosi, viene proposta in tribuna Tevere con una scritta. “C’mon Lazio” questa la scritta che vedranno i giocatori all’entrata in campo, un modo all’inglese di caricare ancora di più la squadra, per raggiungere un traguardo che manca da ormai troppi anni.

