CONFERENZA CLEMENT – “Lazio molto forte in contropiede. Siamo a Roma per scrivere la storia del nostro club”

Alla vigilia della gara di Champions League, Lazio-Club Brugge, il tecnico dei belgi Philippe Clement ha parlato in Conferenza Stampa:

Come sta la squadra fisicamente?

Stiamo tutti meglio, anche Diatta si allenerà con il gruppo, anche se l’allenamento è diverso da una partita di questo livello.

Devi motivare la tua squadra?

No conosco questo gruppo e non serve motivarli arrivati a questo punto possiamo scrivere la storia e Roma é un posto perfetto per scriverla, domani ce la metteremo tutta per passare.

Secondo lei dove sta la chiave della partita dato che la Lazio non ha mai perso ma sempre subito un gol?

La Lazio è molto forte in contropiede e non subisce molti gol. Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze e cercare di evitarle, bisogna trovare assolutamente il gol, anche creando poco. Tutti della rosa sono importanti sia in campionato che in champions league non mi preoccupo molto delle assenze ma avere il capitano a disposizione è importante.

Saresti soddisfatto se non riesci a qualificarti?

Non sono mai soddisfatto se non vinco. In questi anni nel calcio voglio migliorare ogni giorno.

