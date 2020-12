CONFERENZA LANG – “Domani giocheremo una finale. Spero di continuare con gli assist e i gol”

Alla vigilia della gara di Champions League, Lazio-Club Brugge, il calciatore Noa Lang ha parlato in Conferenza Stampa:

Potevi immaginare di giocare una gara cosî importante, con possibile accesso al turno successivo?



Si lo pensavo e ci speravo, domani giocheremo una finale.

Quando sei arrivato al Brugge stavi un po’ indietro ora invece sei cresciuto molto

Si adesso va sempre meglio, ogni settimana divento sempre piû forte e cresco adesso sta a me diventare ancora più forte.

Come spieghi che sei giá importante anche se giochi da poco nel Brugge?

Io do sempre il massimo e provo a essere sempre importante per la squadra, sono un giocatore creativo che dá assist e fa gol e spero di continuare cosí

Cosa hai imparato dalla partita dell’andata?

Dobbiamo segnare appena ne abbiamo occasione nella scorsa partita loro avevano grandi assenze. Questa volta per passare dobbiamo segnare e vincere.

Conosci Wesley Hoedt?

Conosco il nome ma non lo conosco personalmente è un difensore molto forte che giocava anche per la Nazionale ma per il resto non lo conosco.

Hai ricevuto piû messaggi del solito da parenti e amici?

Si si vive molto questa partita, é molto importante, è bello poterla giocare

Dal momento che sei arrivato ti sei molto integrato e subito

Si dal primo giorno tutti mi hanno fatto sentire a mio agio, siamo una grande famiglia.

