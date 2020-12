CONI, Antonella Bellutti si candida alla presidenza: sfiderà Malagò

L’ex pistard, ciclista su strada, bobbista e vincitrice di due ori olimpici in due discipline diverse Antonella Bellutti ha deciso di candidarsi alla presidenza del CONI. Per quel ruolo, al momento occupato da Giovanni Malagò, contendente della Bellutti, è la prima donna nella storia a candidarsi, motivo per cui l’ex atleta si dice fiera, alla luce della battaglia contro la discriminazione in base all’orientamento sessuale.

