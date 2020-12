FORMELLO – Prove rimandate a domani mattina. Correa ok, dubbio Patric

Novanta minuti da dentro o fuori. Questa sarà la partita di domani sera contro il Club Brugge per la Lazio di Simone Inzaghi che oggi pomeriggio ha svolto la rifinitura a Formello. Un allenamento che però non ha sciolto i dubbi con il tecnico che ha mischiato la rosa rimandando alla sgambata di domani mattina la scelta della formazione. Rimangono quindi aperti i ballottaggi in difesa e sulle corsie laterali. Dietro si giocano un posto Luiz Felipe e Patric con quest’ultimo però che ha interrotto in anticipo la seduta per rientrare negli spogliatoi. Lo spagnolo è alle prese da giorni con un fastidio al collo e questo potrebbe lanciare il brasiliano dal primo minuto.Il resto del reparto sarà completato da Hoedt in mezzo e Acerbi sulla sinistra a difesa di Pepe Reina. Sulle fasce è il solito duello con tre giocatori a lottare per due maglie. Marusic sembra essere la scelta più scontata ma la sua p0sizione dipenderà dalla scelta fra Lazzari e Fares. In mezzo al campo nessuna sorpresa con il solito trio Milinkovic-Leiva-Luis Alberto così come torna a ricomporsi la coppia titolare in attacco con Correa al fianco di Ciro Immobile. Si è rivisto sul terreno di gioco Muriqi che ha svolto un lavoro differenziato, il kosovaro sta tornando a disposizione dopo la lesione muscolare che lo tiene fuori da due settimane.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: