Lazio-Brugge, Inzaghi in conferenza: “La partita di domani è una finale. Per Correa e Patric valuteremo nella rifinitura”

Alla vigilia del match di Champions della Lazio contro il Brugge Simone Inzaghi e Pepe Reina sono intervenuti in conferenza stampa. Queste le parole dell’allenatore :

Come vivi l’atmosfera della partita di domani?

Domani è come se fosse una finale, negli ultimi anni queste partite le abbiamo giocate bene. Per noi è una partita importante perché sono 20 anni che non ci qualifichiamo agli ottavi.

Le condizioni di Correa?

Per quanto riguarda i convocati oggi faremo l’allenamento de valuterò, sicuramente non ci saranno Muriqi e Lulic. Vedremo la rifinitura, ma per Correa e Patric ci sono delle possibilità.

Il fatto che basta non perdere per qualificarsi influenza la preparazione della partita?

No, arriveremo alla partita tranquilli, perché siamo abituati a questo tipo di partite.

Può essere la gara della svolta della stagione?

E’ una gara molto importante, siamo arrivati a questo punto contro le attese generali, ma io ci speravo in questo traguardo sin dall’inizio. In altri gironi saremmo stati già qualificati con 9 punti probabilmente.

Ritieni che la partita di domani sia il coronamento di cinque anni di lavoro?

Probabilmente si, ma è già da qualche anno che i ragazzi mi danno delle soddisfazioni. La partita di domani può essere una nuova medaglia da mettere in bacheca. La squadra mi ha sempre dimostrato di essere all’altezza di queste partite.

Pensando a domani mi torna in mente la partita con l’Inter nel 2018, in cui bastava anche solo un pareggio. Da quel giorno quanto è cresciuta la Lazio?

Direi che a me vengono altre partite in mente, come le varie finali disputate negli ultimi anni. Domani dovremmo essere preparati.

Qual è la qualità più interessante della Lazio in questa stagione?

Senz’altro la nostra unione ed il fatto che nonostante le varie defezioni ci siamo sempre compattati. Domani proveremo ad accedere agli ottavi dopo 20 anni.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: