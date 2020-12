Lazio-Brugge, Reina in conferenza: “La squadra è unita ed arriva preparata. Con Strakosha un ottimo rapporto, entrambi impariamo dall’altro”

Alla vigilia di Lazio-Brugge, ultima partita della fase a gironi di Champions League, Simone Inzaghi e Pepe Reina sono intervenuti in conferenza stampa. Queste le parole del portiere biancoceleste:

Come vivi questa vigilia?

Come ha detto il mister la squadra è pronta. Domani è come una finale, ma dovremmo mettere in atto la nostra preparazione fatta durante la settimana

Hai mai paura di sbagliare quando giochi con i piedi?

Beh, io i metto i ed il mio ruolo è il portiere, quindi può capitare di sbagliare, ma così facendo si supera la prima pressione in modo da poter poi impostare meglio e con più giocatori.

Data l’esperienza che hai, la società in cosa dovrebbe migliorare secondo te?

Credo che la società voglia fare un passo in avanti e collocare la Lazio tra le più forti. Il bello di questo gruppo è il fatto di non mollare in alcun modo quando si gioca, fino all’ultimo secondo

Il gruppo e la forza di questa Lazio?

Si, il gruppo è unito, la squadra e la società sono le cose più importanti e vanno messe davanti ai singoli nomi.

Ti aspettavi il dualismo con Strakosha ed il posto che ti sei ritagliato?

Tra me e Thomas c’è un ottimo rapporto e come lui sta imparando da me, io sto imparando da lui. E’ ovvio che io, come tutti gli altri nel gruppo, lavoriamo per ritagliarci un posto nella squadra.

Secondo te cos’è che sta spingendo il mister ad utilizzare più te che Thomas?

E’ una domanda che andrebbe fatta al mister, però sono molto contento della mia situazione in questo momento, sto giocando bene. Però è bello vedere lo sforzo e la volontà che mette sempre in campo Thomas durante gli allenamenti.

