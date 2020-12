Rocchi sul VAR: “Percentuale di decisioni corrette altissima. Arbitri ai microfoni? Un’idea, ma per chiarire alcuni episodi”

Gianluca Rocchi, ex arbitro italiano, dopo aver smesso di arbitrare, è stato eletto Consulente delle relazioni istituzionali della Can, in materia di VAR. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio 1, durante la trasmissione “Radio Anch’io Sport”, l’ex arbitro è tornato a parlare di VAR e di come stanno procedendo le decisioni degli arbitri con l’utilizzo della tecnologia. Queste le sue parole: “Se si pensa che il VAR debba portare a zero errori, allora è un fallimento. Se invece si pensa che debba ridurre drasticamente gli errori, allora è un successo straordinario. Abbiamo una percentuale di decisioni corrette che è altissima”.

Inoltre si è espresso anche sulla possibilità da parte degli arbitri, a fine partita, di presentarsi ai microfoni come fanno già giocatori ed allenatori: “Potrebbe essere una idea, perché no. Il problema è sempre lo stesso perché questo fatto deve essere fatto per chiarire alcuni episodi, non per alimentare ulteriori polemiche. Se andare in sala stampa significa rilasciare una dichiarazione e spiegarla le decisione va bene, se deve andare solo per dire se abbia o meno commesso un errore no”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: