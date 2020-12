Serie A, il posticipo della decima giornata: termina 1-1 la gara tra Fiorentina e Genoa

Si conclude questa decima giornata di campionato, con il match che ha visto scontrarsi Fiorentina e Genoa al Franchi, terminato con il risultato di 1-1. Un pareggio che sta stretto alle due squadre, che avevano bisogno di punti per salire in classifica, viste le posizioni che occupano. La rete annullata dal VAR a Bonaventura, ha negato il momentaneo vantaggio dei viola, che è poi passata in svantaggio con il goal di Pjaca per i rossoblu. La squadra di Prandelli, ha agguantato il pareggio nei minuti finali con alla rete di Milenkovic, che permette ala Fiorentina di salire a quota 8 punti, pur rimanendo al diciassettesimo posto. Il punto ottenuto questa sera non consente al Genoa di uscire dalla zona retrocessione, ma raggiunge comunque il Torino in terzultima posizione con 6 punti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: