SOCIAL | Dries Mertens augura buona fortuna a Reina per la sfida di domani: “In bocca al lupo!”

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha commentato il post di Pepe Reina, che lo ritraeva oggi nella conferenza stampa della vigilia della gara contro il Brugge. Il belga ha augurato una buona fortuna al suo ex compagno di squadra, per il passaggio del turno e la qualificazione aglio ottavi di Champions scrivendo: “In bocca al lupo modello”. Il portiere biancoceleste ha poi risposto al commento del belga con “Eh si modello di mascherine di carnevale frate!!!”, a dimostrazione di come tra i due giocatori ci sia ancora grande stima e rispetto oltre che una grande amicizia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: