Un anno fa la splendida vittoria in casa contro la Juve: il ricordo della Lazio

Era il 7 Dicembre 2019 quando la Lazio, con una grande prestazione condita da tre gol ed un rigore sbagliato da Immobile, asfaltava una Juventus in netta difficoltà, capace solo di portarsi in vantaggio con Cristiano Ronaldo alla metà del primo tempo. Una vittoria che permise ai biancocelesti di continuare una striscia di vittorie che terminerà quasi due mesi dopo con il pareggio nel derby di ritorno e che raggiungerà quota 11, la striscia di vittorie consecutive in Serie A più lunga nella storia della Lazio. Ad un anno da quella splendida serata la società ha voluto ricordare quella partita con un video sui propri social accompagnato dalla frase: “Una notte semplicemente fantastica“.

