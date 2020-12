Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022, ecco le avversarie dell’Italia

Come riportato dal sito di Sky Sport, sono stati sorteggiati gli avversari dell’Italia nelle qualificazioni a Qatar 2022. Gli Azzurri, inseriti in prima fascia e in un gruppo da 5 squadre dopo l’accesso alle Final Four di Nations League incontreranno la Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Di seguito tutti i gruppi:

GRUPPO A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian

GRUPPO B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

GRUPPO C: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

GRUPPO D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan

GRUPPO E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia

GRUPPO F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Isole Far Oer, Moldavia

GRUPPO G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

GRUPPO H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

GRUPPO I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

GRUPPO J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein

