CdS | Inzaghi ha rivoluzionato la Lazio: è un allenatore europeo

I meriti di questa Lazio sono soprattutto i suoi: mister Inzaghi ha forgiato la squadra a sua immagine e somiglianza, senza seconde linee ma con tanti titolari aggiunti. Un gruppo, quello del tecnico, che si è tolto numerose soddisfazioni e che già a partire da stasera ha la possibilità di togliersene ancora. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi ha rivoluzionato la Lazio: è un allenatore europeo che, passando il turno questa sera, scriverebbe la storia tornando agli ottavi di finale della massima competizione europea venti anni dopo l’ultima volta, quando era in campo da calciatore. E, senza dubbio, manche la sua popolarità internazionale crescerebbe entrando a far parte della Top 16.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: