Champions League, i risultati di oggi: la Juventus sbanca al Camp Nou, il Lipsia elimina lo United

Terminano le partite di Champions League in programma alle 21.00. La Juventus compie l’impresa vincendo in tresferta per 0-3 contro il Barcellona. Una rete di Mckennie e una doppietta di Ronaldo hanno permesso alla Juventus di chiudere il girone G in prima posizione a quota 15 punti. Altra sorpresa della serata, l’eliminazione del Manchester United che perde in trasferta contro il Lipsia per 3-2. La squadra inglese esce quindi dala Champions League e continua il suo cammino europeo in Europa League, mentre i tedeschi del Lipsia con questa vittoria chiudono in testa al girone F (in attesa della gara tra Psg e Basaksehir sospesa per episodi di razzismo).

Questi i risultati delle gare di stasera:

GRUPPO E

Chelsea-Krasnodar 1-1 (24′ Cabella (K), 28′ rig. Jorginho (C))



Rennes-Siviglia 1-3 (32′ Koundé (S), 45+2′, 84′ En-Nesyri (S), 86′ rig. Rutter (R))



GRUPPO G

Barcellona-Juventus 0-3 (13′ rig., 52′ rig. Cristiano Ronaldo, 20′ McKennie)



Dinamo Kiev-Ferencvaros 1-0 (60′ Popov)



GRUPPO H

Lipsia-Manchester United 3-2 (2′ Angelino (L), 13′ Haidara (L), 69′ Kluivert (L), 80′ Bruno Fernandes (MU), 82′ Maguire (MU))



Psg-Basaksehir 0-0 sospesa

