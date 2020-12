Champions League, quando e dove vedere il sorteggio degli Ottavi

La Lazio di Simone Inzaghi, pareggiando 2-2 con il Brugge si è guadagnata l’accesso agli ottavi di finale di Champions League da seconda classificata, dietro al Borussia Dortmund.

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per scoprire il prossimo avversario dei biancocelesti: l’appuntamento è fissato per lunedì 14 dicembre alle 13.00 dove a Nyon andrà in scena il sorteggio. La Lazio sfiderà una delle squadre classificatesi prime negli altri gironi, escludendo le italiane. La diretta sarà visibile su Sky Sport o in alternativa in streaming sul sito ufficiale della Uefa.

