#eFootballPES2021, il primo derby della Capitale lo vince la Lazio | VIDEO

Gli eSports sono ormai una nuova frontiera dell’intrattenimento, con partite e match fatti vedere live nelle diverse piattaforme streaming che li ospitano. Soprattutto le società, investono anche per allestire squadre di giocatori virtuali nelle varie categorie e la Lazio, nel calcio, non è da meno. Proprio i biancocelesti hanno vinto il primo derby della Capitale di #eFootballPES2021, vincendo per 0-2 contro la Roma. I gol? Di Ciro Immobile e di Vedat Muriqi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: