GIUDICE SPORTIVO | Il Verona perde un pezzo contro la Lazio. Akpa Akpro entra in diffida

Prima il Club Brugge, poi l’Hellas Verona sabato sera. Il cammino stagionale della Lazio continua a ritmi forsennati tra una qualificazione in Champions League da conquistare questa sera ed una posizione in campionato da alimentare regolarmente. Proprio in ottica campionato, il Giudice Sportivo, ha reso nota la squalifica per una giornata per il difensore dell’Hellas Verona Federico Ceccherini, reo di aver raggiunto il numero massimo di cinque sanzioni. In casa biancoceleste, invece, si accende un campanello d’allarme per Akpa Akpro che entra in diffida con il quarto giallo accumulato contro lo Spezia.

