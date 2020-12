Globe Soccer Awards 2020, ecco i tre finalisti per il miglior giocatore dell’anno: non c’è Immobile | FOTO

Il prossimo 27 dicembre, in quel di Dubai, verranno assegnati i premi dei Globe Soccer Awards 2020. I premi sono divisi in categorie: miglior giocatore dell’anno 2020, squadra dell’anno 2020, allenatore dell’anno 2020 e, in questa edizione speciale, verranno premiati anche il miglior giocatore del secolo 2001-2020, miglior allenatore del secolo 2001-2020, miglior squadra del secolo 2001-2020 e miglior agente del secolo 2001-2020.

Tra gli otto candidati al premio di miglior giocatore dell’anno 2020 c’era anche Ciro Immobile, insieme a Cristiano Ronaldo della Juventus, Karim Benzema del Real Madrid, Lionel Messi del Barcellona, Robert Lewandowski e Serge Gnabry del Bayern Monaco, Sadio Mane’ del Liverpool e Marquinhos del Paris Saint Germain.

La pagina ufficiale Twitter dei Globe Soccer Awards ha comunicato i vari finalisti per ogni categoria: tra i tre finalisti per il premio di miglior giocatore dell’anno 2020 non c’è Ciro Immobile. A contendersi la vittoria finale saranno Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcellona) e Robert Lewandowski (Bayern Monaco).

📜 Here are the finalists for the PLAYER OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi and Robert Lewandowski

⁣⁣⁣⁠⁣

👉 Phase 2 starts today. VOTE now: https://t.co/ZFEV3ADLxv pic.twitter.com/VnQtc11ieF — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 8, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: