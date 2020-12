Il Messaggero | Lazio, alla ricerca di un punto atteso venti anni

La Lazio oggi in campo alle 18.55, si giocherà l’accesso agli ottavi di finale, nella gara di Champions League contro il Club Brugge. Alla banda Inzaghi occorre prendere un punto nella sfida e, come riporta Il Messaggero, è un punto atteso venti anni, visto che era il novembre del 2000 quando i biancocelesti passarono il primo girone e, per la formula di allora, approdarono alla seconda fase gironi.

