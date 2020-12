Il Messaggero | Lazio, Lotito a Formello per vivere la vigilia di Champions con la squadra

Questa sera la Lazio disputerà la partita più importante della stagione: all’Olimpico contro il Club Brugge infatti la banda Inzaghi si giocherà il proprio destino in Champions League. Occorre un punto per accedere agli ottavi della competizioni e lo sa bene l’intero ambiente biancoceleste. Infatti, come riporta Il Messaggero, anche il patron non ha lasciato solo il gruppo. Ieri quasi all’ora di cena il presidente è piombato a Formello per vivere con la squadra una delle vigilie più importanti. Lotito sogna questo momento da sedici anni: è il più alto della sua gestione ed oggi può davvero dire di aver riportato la società ai vecchi fasti.

