L’indebitamento consolidato rettificato aumenta di 94 milioni.

Volano a 393,8 milioni i debiti finanziari netti «rettificati» del gruppo As Roma. Il dato è aggiornato al 31 ottobre, secondo l’ultima comunicazione mensile che il club è tenuto a fare, in base a una richiesta Consob del 21 settembre. L’indebitamento consolidato è aumentato di 94 milioni rispetto al 30 giugno, data di chiusura dell’ultimo bilancio. Questo è l’indebitamento «adjusted», cioè «rettificato» con le «attività finanziarie non correnti». Invece, secondo una «raccomandazione» dell’autorità europea Esma, richiamata dalla Consob, dai debiti andrebbero dedotte solo le attività finanziarie «correnti». Per questo i debiti sono classificati come «adjusted».

Il bilancio della Magica sarà esaminato dall’assemblea degli azionisti, convocata per domani a porte chiuse. Questa facoltà è consentita dai decreti del governo per contenere il rischio di contagio del Coronavirus. I soci possono intervenire solo attraverso il rappresentante designato dalla società, Computershare. Non c’è dibattito. L’assemblea deve deliberare anche l’estensione dell’aumento di capitale a 210 milioni, 6o milioni in più della manovra approvata 13 mesi fa, e il prolungamento del termine per l’esecuzione a fine 2021.

Il bilancio consolidato al 30 giugno evidenzia una perdita netta di -204 milioni, la seconda più alta nella storia della Serie A di calcio (-127,4 milioni l’esercizio precedente). I ricavi, escluse le plusvalenze, sono diminuiti da 232,7 a 141,25 milioni. Il patrimonio netto consolidato è negativo, -242,4 milioni. Deloitte, nella descrizione degli «aspetti chiave della revisione contabile», ha approfondito la valutazione della continuità aziendale. Deloitte sottolinea «una posizione finanziaria netta consolidata negativa per 309,8 milioni», questo è l’indebitamento netto al 3o giugno, senza rettifiche. «Inoltre – osserva Deloitte – il patrimonio netto del bilancio d’esercizio della capogruppo As Roma Spa al 3o giugno 2020 risulta negativo per 88,3 milioni, tale da incorrere nella fattispecie prevista dall’art. 2447 del codice civile».

Il nuovo proprietario, Thomas Friedkin, ha assicurato sostegno finanziario alla Roma. Con una lettera di Neep del 22 ottobre ha confermato, «alla data dell’assemblea» del 9 dicembre», «la conversione automatica, integrale e irrevocabile in riserva azionisti contro aumento di capitale» di finanziamenti già concessi per 114,6 milioni, per l’esecuzione della ricapitalizzazione. Nell’Opa terminata il 6 novembre Friedkin ha raccolto solo lo 0,22% del capitale e mancato l’obiettivo di revocare la società dalla Borsa. Ora controlla 1’86,8% del capitale.

