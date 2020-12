Il Tempo | Lazio, appuntamento con la storia

Una serata dalla mille emozioni quella che stasera vedrà protagonista la Lazio all’Olimpico, nella sfida di Champions League contro il Club Brugge. Come sottolinea Il Tempo, alla banda Inzaghi serve un punto per fare la storia. In 20 anni solo in due occasioni i biancocelesti sono riusciti a raggiungere gli ottavi di finale della massima competizione europea. Un traguardo che la rosa laziale potrebbe tagliare stasera, l’importante è non perdere. I capitolini infatti hanno a disposizione due risultati su tre contro la formazione belga, arrivata a Roma per giocarsi la qualificazione all’ultima giornata.

