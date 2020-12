Immobile è il terzo italiano ad aver segnato per 4 volte consecutive in Champions League

Secondo quanto riportato da Opta Paolo, che su Twitter pubblica per il portale Opta le statistiche sul calcio, Ciro Immobile è solo il terzo giocatore italiano a segnare in tutte le sue prime quattro presenze stagionali in una singola edizione di Champions League, dopo Alessandro Del Piero (nel 1997/98 e 1995/96) e Filippo Inzaghi (2002/03). Straripante.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: