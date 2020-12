Lazio-Brugge, Clement: “Sono deluso ma orgoglioso, eravamo vicini all’impresa”

Al termine della gara pareggiata con la Lazio per 2-2, il tecnico del Brugge è intervenuto in conferenza stampa, dove ha commentato l’uscita dalla Champions della sua squadra.

Queste le sue parole: “Sono deluso, eravamo molto vicini al traguardo. Ma sono orgoglioso, abbiamo lavorato tanto e pressato anche in 10. Eravamo a pochi centimetri da una vittoria storica. La sostituzione dopo il rosso a Sobol? Non si poteva fare prima, c’è stato un problema con l’arbitro. Chiaramente non volevo cambiare prima dell’intervallo, ma è stato necessario. Abbiamo bisogno di esperienza a questi livelli, ma stiamo crescendo. Alcuni hanno fatto l’esordio lo scorso anno in Champions, sono giovani. Dobbiamo andare avanti così, con questa mentalità. Ora andremo in Europa League ed è comunque una bella competizione, lo scorso anno abbiamo incontrato il Manchester United”.

