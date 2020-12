Lazio-Brugge, Correa: “Questa è la Champions, non esistono partite facili. Il goal? Molto felice per la squadra”

Terminata la gara di Champions League, l’attaccante della Lazio Joaquin Correa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, commentando il match pareggiato contro il Brugge. L’argentino è andato a segno questa sera portando in vantaggio i biancocelesti nel primo tempo.

Queste le sue parole. “Abbiamo sofferto ma questa è la Champions, non c’è una partita facile. Siamo contenti per questo successo che mancava da anni in casa Lazio. Sono molto felice per il goal, siamo una squadra da Champions League e lo abbiamo dimostrato”.

Correa è poi intervenuto a Sky Sport: “Siamo contenti di aver passato questa fase, abbiamo fatto la storia e siamo contenti. Pensavamo solo a vincere, questo era l’atteggiamento dal primo minuto. Poi magari la gestione del secondo tempo non è stata buonissima ma questa é la Champions League e si soffre. Dobbiamo continuare a lottare come abbiamo sempre fatto”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: