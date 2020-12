Lazio-Brugge, Hoedt: “Questa Lazio è più forte di quella che avevo lasciato. Dobbiamo continuare così”

Al termine della gara di Champions League, Lazio-Club Brugge, Wesley Hoedt ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Siamo molto soddisfatti, abbiamo mantenuto l’imbattibilità nel girone. Ci sono state tre partite dove non avevamo tutta la rosa a nostra disposizione ma nonostante questo non abbiamo mai mollato. Devo ringraziare il mister che mi ha dato fiducia, mi ha riportato qui alla Lazio. Io devo solo dimostrare le mie qualità e il mio lavoro sul campo, voglio farlo tutti i giorni. Tutti quanti dobbiamo continuare a lavorare così e dare il massimo. Questa squadra è più forte rispetto a quella che avevo lasciaro. Il mister sta facendo un grande lavoro con il suo staff. La nostra squadra è tra le grandi, ci mancano solo dei piccoli passi”

Il difensore olandese è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

Queste le sue parole: “E’ mancata lucidità nel palleggio soprattutto dopo il rosso e nonostante il buon primo tempo in cui eravamo passati in vantaggio. Non dobbiamo dimenticare che stasera abbiamo scritto la storia, il mister e lo staff meritano gli applausi, adesso affrontiamo le partite di campionato e aspettiamo poi il sorteggio, anche se per noi è indifferente chi andremo ad affrontare. Sono tornato con nove chili in più e più maturo, non sono più lo stesso ragazzino di prima grazie alle partite che ho giocato all’estero. L’importante era passare il girone e migliorare giorno dopo giorno”.

