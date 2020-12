Lazio-Brugge, Leiva: “Traguardo storico, ma dobbiamo migliorare ancora”

La Lazio raggiunge gli ottavi di Champions League con molta sofferenza, un traguardo che mancava da ben vent’anni. Al termine della gara contro il Brugge, terminata con il risultato di 2-2, il centrocampista biancoeleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto la storia, dopo 20 anni tornare agli ottavi è un onore per questo gruppo che lavora tanto. Il secondo tempo dimostra che dobbiamo migliorare tanto senza dubbio. Adesso recuperiamo energie, abbiamo 5 partite prima della sosta e cerchiamo di giocarle nel migliore dei modi. Sono cinque anni che la squadra lotta per queste partite e per questo traguardo, anche se sappiamo che dobbiamo migliorare ancora tanto”.

