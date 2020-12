Lazio-Brugge, Mignolet: “Ce l’abbiamo messa tutta. Sfortunati nel finale”

Al termine di Lazio-Brugge, il portiere dei belgi Mignolet ha parlato in Conferenza Stampa:

“Gli ultimi venti minuti ero emozionato, anche se non sono il tipo. Sono orgoglioso, abbiamo giocato fino alla fine, fino all’ultimo secondo. E dobbiamo essere orgogliosi anche di non aver perso 10 contro 11. Ora dobbiamo portare la nostra esperienza in Europa League, sarà una nuova sfida. Come ho vissuto la gara? Sí, ero molto avanti nel secondo tempo perché eravamo in inferiorità numerica e serviva un uomo in più. Volevamo provare a mettere sempre la palla al posto giusto ed alla fine c’è stata un po’ di sfortuna”

