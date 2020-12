Lazio-Club Brugge, Acerbi nel pre partita: “Gara importantissima, ci giochiamo molto. Sarà un match intenso”

La Lazio è pronta a scendere in campo per affrontare il Club Brugge, ultima sfida della fase a gironi di Champions League, decisiva per il passaggio del turno. Ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto, per presentare la gara, Francesco Acerbi, difensore biancoceleste. Ecco le sue dichiarazioni: “Partita importantissima, una delle più importanti della stagione. Ci giochiamo molto. Abbiamo fatto grandi cose per arrivare qui, siamo ad un passo, non vogliamo farci sfuggire questa occasione.

Sarà un campo pesante, dove la palla girerà veloce. Sarà una partita intensa dove saranno decisivi gli episodi. Loro vorranno vincere assolutamente perchè è l’unico risultato utile, ma vogliamo vincere anche noi. Cercheremo di dare più di quanto possiamo perchè deve essere una serata storica”.

Il difensore biancoceleste è poi intervenuto a Sky Sport: “Vogliamo passare il turno, restare uniti e lottare fino alla fine contro una squadra che avrà solamente la vittoria come risultato a disposizione. Non pensiamo al fatto di avere due risultati a disposizione, andiamo in campo per vincere come abbiamo sempre fatto. Sarebbe un grande sbaglio e non possiamo permettercelo. Mi aspetto una gara intensa, cattiva con molta determinazione da parte delle due squadre. Sarà un match molto tosto. Ci giochiamo molto, sarà una sfida che si deciderà sugli episodi”.

