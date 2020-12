Lazio-Brugge, Immobile: “C’è stato il brivido finale ma è stata una partita incredibile. I tifosi hanno sofferto con noi”

Al termine della gara di Champions League, Lazio-Club Brugge, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto davvero erano 19 anni che non raggiungevamo questo obiettivo. E’ vero che c’è stato il brivido finale ma c’erano occasioni che potevamo sfruttare meglio, poco prima di uscire ho avuto un’occasione anch’io, forse un po’ sfavorito dal campo. Abbiamo fatto un’impresa, due partite senza tanti giocatori importanti ma la squadra ha stretto i denti e abbiamo giocato partite incredibili. Siamo una sorpresa perchè erano tanti anni che non partecipavamo, è una competizione dove devi mettere un po’ di tutto. Abbiamo affrontato questa prima fase con grande entusiasmo e abbiamo avuto anche la spinta dei tifosi che sognavano da tempo questo momento, hanno sofferto da casa insieme a noi.

Come ho sempre detto tutto il tempo che vesto questa maglia mi riempie di orgoglio, devo ringraziare sempre i miei compagni mi mettono in condizione di esprimere il mio potenziale. Ultimamente ho giocato veramente tanto, il riposo e il dormire bene mi hanno aiutato a rimanere semi concentrato. Questo sera era difficile, il Brugge è una squadra importante. Sicuramente ora dobbiamo aspettare il sorteggio e sperare di non prendere un paio di grandi squadre, come Liverpool o Bayern e poi dobbiamo pensare volta per volta. Ci divertiamo a giocare l’importante è continuare in questa competizione e impegnarci come abbiamo sempre fatto. I complimenti mi fanno molto piacere, quando si parla di me è giusto avere delle responsabilità, cerco sempre di prendere i complimenti e non mollare, le parole di Capello e Del Piero ovviamente mi hanno riempito d’orgoglio. Questa competizione mi mancava da tanto, l’avevo solo assaporata col Borussia ma è sempre spettacolare poterla giocare”.

L’attaccante napoletano è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

Queste le sue parole: “A volte si pensa sia semplice calciare un rigore, ma è molto complicato soprattutto dal punto di vista nervoso, è una questione di freddezza e meno di tecnica. Siamo entrati in campo senza paura, facendo una gara molto attenta nel primo tempo, abbiamo fatto degli errori nei goal subiti ma abbiamo avuto anche occasioni per chiuderla. Conto sempre su me stesso grazie anche alla mia famiglia che mi da equilibrio e mi permette di non pensare a ciò che viene detto fuori dal campo. Su Instagram scriverò che questa vittoria ci riempie di orgoglio, per noi quella di stasera è come una coppa vinta, ma subito testa a sabato che ci aspetta una nuova importante partita”.

