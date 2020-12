LIVE | Zenit-Borussia Dortmund 1-2 (18° Driussi, 68° Piszczek, 79° Witsel))

Nell’altra partita del girone della Lazio, si affrontano Zenit San Pietroburgo e Borussia Dortmund. La partita, pur non essendo importante ai fini della qualificazioni alla Champions, è fondamentale per i biancocelesti: qualora il Borussia dovesse perdere o pareggiare – e contemporaneamente la Lazio vincere (o anche solo pareggiare in caso di sconfitta dei gialloneri) – i ragazzi di Simone Inzaghi si qualificherebbero come primi del girone.

LIVE

Al 16° gol di Sebastian Driussi che porta in vantaggio lo Zenit (1-0)

Al 33° gol annullato a Sardar Azmoun (Zenit) per fuorigioco

Al 45° palo di Marco Reus (Borussia Dortmund)

Al 68° pareggio del Borussia Dortmund con Lukasz Piszczek (1-1)

Al 79° vantaggio del Borussia Dortmund con Axel Witsel (1-2)

