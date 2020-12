MOVIOLA – Çakır la dirige bene: giusto il rigore su Immobile e il doppio giallo a Sobol

Termina ora la gara di Champions League tra Lazio e Brugge all’Olimpico sul risultato di 2-2. Gara senza affanni per il fischietto turco Cüneyt Çakır, che non perde mai il controllo della partita per tutti i 90 minuti. Nel primo tempo, due gli episodi principali: il calcio di rigore su Immobile al 25′ causato da Mata e assegnato giustamente dall’arbitro senza l’ausilio del Var, e l’espulsione di Sobol, che si fa ammonire due volte: al 2′ su Lazzari con una trattenuta da dietro e al 38′, il quale, ingenuamente, sempre su Lazzari, non fa niente per evitare il secondo giallo e lascia la sua squadra in 10 uomini. Pochi minuti prima il terzino del Brugge era stato graziato per un intervento in ritardo sempre sull’esterno ex Spal. Nei primi 45′ si fa ammonire anche Hoedt che allarga il braccio su De Ketelaere, il quale non sarebbe mai arrivato sul pallone. Nella seconda frazione di gioco nessun episodio rilevante. Nei minuti finali ammonito Marusic per un intervento falloso ai danni di Vanaken.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: