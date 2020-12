Rischio retrocessione dopo l’ennesima sconfitta, gli Ultras del Torino contestano duramente Cairo

Alle ore 15 i tifosi del Torino si sono dati appuntamento in via Spano per una dura contestazione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è stata l’intera curva Maratona, gli Ultras ed altri gruppi, tramite la diffusione di un volantino, a lanciare l’iniziativa: “Ora basta! Cairo, i giochi sono finiti. Te ne devi andare! Giocatori senza valori che non rispettano la maglia!”. Oggi alle 15 “tutti i tifosi del Toro sono invitati a riunirsi in via Spano davanti al Filadelfia per contestare squadra e società”. Firmato “la Maratona”.

