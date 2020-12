Serie A, la classifica delle squadre più commentate via Twitter

Il calcio, come ogni altro aspetto della vita quotidiana, vive una vita reale e virtuale. Così, con il 2020 che si avvia alla conclusione, Twitter ha pubblicato i dati delle interazioni sulla sua piattaforma. Per quanto riguarda la Serie A, la formazione più commentata rimane sempre la Juventus, seguita da Inter e Napoli. Sesta posizione per la Lazio, subito dietro la Roma. Lo riporta Calcioinpillole.com

