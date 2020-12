SOCIAL | Patric carica i compagni: “Fa male non poterci essere, ma importa solo la Lazio” | FOTO

Una grande famiglia che guarda insieme verso lo stesso ed unico obiettivo. Questa è la Lazio di Simone Inzaghi che tra poco più di due ore scendere in campo all’Olimpico contro il Brugge per archiviare il discorso qualificazione. A lanciare un messaggio di carica all’ambiente ci ha pensato poco fa anche Patric, fermo per un problema al collo: “Famiglia. Fa male non poterci essere, ma oggi importa solo la Lazio“.

