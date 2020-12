Transfermarkt.it | Ecco il centrocampista più prezioso della Serie A: è un laziale

Stringere i denti, saper soffrire e portare a casa la qualificazione agli ottavi di Champions League. questa la situazione della Lazio che tra pochissimo scenderà in campo contro il Club Brugge in una sfida da dentro o fuori. Rispetto all’andata Inzaghi ritroverà i suoi uomini migliori potendo contare ancora una volta su Sergej Milinkovic-Savic, nominato da Transfermark.it come il centrocampista più prezioso della Serie A, con un valore di mercato che può oscillare tra i 60 e gli 80 milioni.

Milinkovic-Savic in questo momento è il centrocampista più prezioso 💰 della Serie A! Giusto così? E a che livello arriverà a fine 2020? 🤔#TMopinion #ValoriDiMercato pic.twitter.com/TuJElY8MnT — Transfermarkt.it (@TMit_news) December 8, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: