UCL, Lazio-Club Brugge: le probabili formazioni

Alle ore 18.55 la Lazio scenderà in campo, tra le mura amiche, per la delicata sfida contro il Club Brugge. All’Olimpico infatti ci sarà il clima delle grandi occasioni, visto che la banda Inzaghi questa sera giocherà per ottenere il pass per gli ottavi di Champions League. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre:

Lazio (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Club Brugge (4-3-3) – Mignolet; Mata, Deli, Mechele, Sobol; Vormer, Rits, Vanaken; Dennis, De Ketelaere, Lang.

