Atalanta, caos in casa: Gasperini si dimette dopo l’Ajax?

Secondo alcune indiscrezioni che circolano da ieri sera in casa Atalanta, la partita di questa sera tra la squadra lombarda e l’Ajax potrebbe essere l’ultima di Gasperini in panchina. A riportarlo è il Giornale.it, secondo cui alla base di tutto potrebbe esserci un duro litigio tra il Papu Gomez e l’allenatore della Dea negli spogliatoi all’intervallo di Atalanta–Midtjylland. Secondo alcuni voci, non ancora confermate, pare che il n.10 atalantino abbia tentato anche di colpire Gasperini ed uno dei pochi ad intervenire, ovvero Ilicic, lo abbia fatto prendendo le parti di del Papu. A seguito di quella partita Gasperini aveva deciso di non convocare sia Gomez che Ilicic per la partita contro l’Udinese, poi rinviata per maltempo, motivando la scelta come una questione puramente legata al riposo. Inoltre a seguito del match di Champions di martedì scorso il tecnico dell’Atalanta avrebbe presentato già le dimissioni, respinte però dalla società.

Gasperini potrebbe dunque tirarsi indietro dopo la partita di questa sera contro l’Ajax, utile al fine di passare la fase a gironi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: