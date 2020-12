Atalanta, Gasperini dopo la vittoria: “Dimissioni? Il mio addio non sarà mai traumatico”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, ha parlato al termine del match di Champions League che ha visto la sua squadra vittoriosa sul campo dell’Ajax, intervenendo tra gli argomenti anche sulle sue presunte dimissioni. Le sue parole rilasciate a Sky Sport:

“Al di là di quello che si scrive io mi sento libero di fare le mie scelte. È un principio imprescindibile: il valore di Gomez è nella risposta di questa sera. Il giorno che cercherò di andare via da Bergamo sarà un giorno prima, non il giorno dopo, e in ogni caso il mio addio non sarà mai traumatico. Con la società ci parlo tutti i giorni, non ho richieste particolari. Dispiace non vedere i tifosi, i quali stanno sicuramente festeggiando. È una crudeltà pazzesca non avere il pubblico”.

