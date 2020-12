CdS | Il brivido e l’estasi: la Lazio fa la storia

Una gara che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino al recupero finale. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio fa la storia, regalando brividi ed estasi. Ieri all’Olimpico la banda Inzaghi era chiamata a fare bene contro il Brugge per strappare il pass per gli ottavi di Champions League: il tecnico ha così scritto la storia, dopo venti anni la Lazio torna tra le migliori 16 di Europa, dopo una gara che sembrava essersi messa bene visto il vantaggio dei padroni di casa e l’espulsione più avanti di un giocatore ospite. Niente affatto invece, fino alla fine i capitolini hanno regalato suspanse soprattutto nel momento in cui De Ketelaere ha colpito la traversa nei minuti finali. Emozioni e spavento quindi ieri nella capitale, per una partita che ha scritto la storia.

