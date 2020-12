Champions League, l’Atalanta vince e passa agli ottavi

Termina ora la gara tra Ajax e Atalanta alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam: i nerazzurri vincono 0-1 e passano così agli ottavi di finale della competizione. La gara si sblocca solo nel finale, quando all’85’ Muriel, subentrato al posto di Zapata pochi minuti prima, su assist di Freuler supera Onana e insacca. Per i padroni di casa pesa l’espulsione per doppia ammonizione di Gravenberch al 79′. L’Atalanta, a quota 11 punti, va dunque avanti nella competizione come nello scorso anno, classificandosi al secondo posto dietro al Liverpool.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: