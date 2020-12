DAZN, due giocatori biancocelesti inseriti nella Top11 della settimana | FOTO

La vittoria con lo Spezia per 1-2 ha portato tre punti fondamentali alla squadra di Inzaghi e messo in mostra alcuni calciatori della Lazio. Tra Ciro Immobile a segno per la settima volta consecutiva e la splendida punizione di Sergej Milinkovic-Savic, anche DAZN ha voluto celebrarli, inserendoli tra i papabili della Top 11 della 10° giornata di campionato. Gli utenti, poi, hanno votato sul suo account Instagram: Ciro Immobile ha vinto con il 79% dei voti, in terzetto d’attacco con Romelu Lukaku e Lorenzo Insigne. A centrocampo, invece, Milinkovic ha vinto con il 79% dei voti e fa coppia, nella formazione di questa settimana, con Demme e Kessie. La Top11 viene poi chiusa dal quartetto difensivo composto da Spinazzola, Bonucci, Milenkovic e Hakimi, con in porta Ospina.

