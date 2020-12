Il Messaggero | Lazio, Inzaghi scrive la storia con due costanti: pioggia e sofferenza

La Lazio oggi festeggia dopo il pareggio tra le mura amiche contro il Brugge, valido per accedere agli ottavi di Champions League. Una gara difficile, che poteva sicuramente regalare meno ansie nel finale, ma tutto sommato una partita da Lazio. Come riporta Il Messaggero infatti, Inzaghi ha scritto la storia con due costanti: la pioggia, come a Perugia, e la sofferenza, che non manca mai nelle sfide dei biancocelesti. Una sofferenza però che ha portato la banda Inzaghi tra le prime 16 d’Europa dopo 20 anni.

